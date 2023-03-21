Неизвестные избили собаку на железнодорожной станции на востоке Москвы
На востоке города группа неизвестных избила собаку на железнодорожной станции. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры во вторник, 21 марта.
По данным ведомства, инцидент произошел на территории Вагонного депо «Москва-3» столичного филиала АО «ФПК». Группа неизвестных избила собаку по кличке Терри. Животному причинили увечье.
По данному факту сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская была проведена проверка, по результатам которой полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
Однако заместитель транспортного прокурора признал это решение незаконным и необоснованным.
— В связи с этим были проведены очередные проверочные мероприятия, по результатам которых было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела, — резюмировали в пресс-службе.
Другое уголовное дело по этой статье было возбуждено в Подмосковье. Злоумышленники подожгли вольер с пумой. В результате пожара животное погибло.