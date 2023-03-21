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Мосприрода составила весенний календарь цветения растений в городе

Араз Салехов
Город
Мосприрода составила весенний календарь цветения растений в городе
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Специалисты ГПБУ «Мосприроды» составили весенний календарь цветения растений. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в марте начинают цвести орешник, ольха, ива, подснежник, мать-и-мачеха; в апреле — медуница неясная, пролеска сибирская, фиалка опушенная, волчье лыко обыкновенное; в мае — цветки вишни, яблони, сирени, ландыша майского и чины весенней.

— Специалисты Мосприроды призывают не срывать весенние раннецветущие растения. При обрывании надземной части к корневищам и луковицам не поступает достаточное количество крахмала и других питательных веществ, необходимых для обеспечения жизни растения и зимовки, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

10 марта в московском районе Люблино расцвели первые подснежники. Весенние цветы появились по адресу улица Краснодарская, владение 58. Ожидается, что в ближайшее время начнется цветение других растений.

На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. 13 марта «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной. Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка.

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