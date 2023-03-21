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Сенатор Святенко: Система социальной защиты в Москве одна из самых эффективных в стране

Никита Худяков
Город
Сенатор Святенко: Система социальной защиты в Москве одна из самых эффективных в стране
Фото: Пресс-служба Совфеда

Утвержденные на 2023 год приоритетные задачи системы социальной защиты в столице позволят охватить все категории нуждающихся в помощи москвичей. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Безусловное выполнение всех социальных обязательств и проактивный, адресный подход — это основы, на которых строится работа всех механизмов соцгарантий. Дать уверенность в том, что в случае беды человеку будет оказана необходимая поддержка со стороны государства — очень важно, — сказала она.

Парламентарий отметила, что система социальной защиты в столице является одной из самых эффективных в стране. По ее словам, в Москве эффектно внедряются передовые подходы к работе и реализуются лучшие инновационные решения, передает агентство городских новостей «Москва».

16 марта председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук заявила, что на портале mos.ru пользователям доступны свыше 400 услуг и сервисов. Горожане оценили качество предоставляемых услуг на отлично более 1,6 миллиона раз в 2022 году. Общая оценка портала в 2022 году выросла с 4,4 до 4,6.

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