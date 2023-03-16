Столичные электронные услуги получили высокую оценку от более чем 1,6 миллиона москвичей

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На портале mos.ru пользователям доступны свыше 400 услуг и сервисов. Горожане оценили качество предоставляемых услуг на отлично более 1,6 миллиона раз в 2022 году. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Общая оценка портала в 2022 году выросла с 4,4 до 4,6. Доля положительных отзывов о работе сервиса увеличилась с 78,6 до 84,3 процента.

— Москва предоставляет все, чтобы сделать проще получение государственных и муниципальных услуг. Наиболее оцененными сервисами стала помощь в областях здравоохранения, образования, архивного дела, — приводит слова Шинкарук официальный сайт мэра Москвы.

Количество активных пользователей электронных услуг растет. Так, в 2021 году они поставили сервисам 1,3 миллиона оценок, а в 2022-м их число увеличилось уже до 1,9 миллиона.

Помимо этого, у жителей Москвы есть возможность рассказать разработчикам об удобных опциях и предложить свои решения.

В Москве внедряют и развивают специальные проекты, которые предоставляют пользователям высокий уровень сервиса.