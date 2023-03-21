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Первый тур Бизнес-лиги по тэг-регби прошел в Москве

Лейла Алиева
Город
Первый тур Бизнес-лиги по тэг-регби прошел в Москве
Фото: shutterstock

В столице прошел первый тур Бизнес-лиги «Матч ТВ» по тэг-регби среди корпоративных команд. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

— Он собрал рекордное количество участников: на поле крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в тэг-регби играли 24 коллектива различных компаний и организаций. Турнир с 2021 года проводится телеканалом «Матч ТВ», регби-клубом ЦСКА и компанией «Восток-Медиа» при участии Федерации регби России, — говорится в сообщении.

В первом туре провели 72 игры, а одним из главных арбитров турнира стал лучший регбийный судья России 2019 года Артур Каптюх. В результате соревнований победителем московского тура стала команда «#Хэштеги» со счетом 10:6.

Недавно в столице подвели итоги «Зимнего турнира большого города» — онлайн-соревнований по киберспорту и интеллектуальным дисциплинам. Турнир проходил с 10 февраля по 17 марта. Он объединил более четырех тысяч участников в возрасте от 7 до 60 лет.

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