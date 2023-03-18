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Подведены итоги «Зимнего турнира большого города» в Москве

Араз Салехов
Город
Подведены итоги «Зимнего турнира большого города» в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице подвели итоги «Зимнего турнира большого города» — онлайн-соревнований по киберспорту и интеллектуальным дисциплинам. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

— В «Зимнем турнире большого города» к популярным киберспортивным дисциплинам, как и в прошлом году, мы добавили классические интеллектуальные виды спорта — шахматы и шашки. В онлайн-соревнованиях приняли участие школьные и студенческие объединения, семейные и смешанные команды, — сказал он.

Турнир проходил с 10 февраля по 17 марта. Он объединил более четырех тысяч участников в возрасте от 7 до 60 лет.

Также стало известно, что старшеклассники из Москвы примут участие в начавшемся заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада продлится до 30 апреля, финальные соревнования пройдут в 14 регионах России.

15 марта в Москве завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дипломантами стали учащиеся более 530 школ. Задания олимпиады были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Победителями и призерами стали более 7,5 тысячи школьников.

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