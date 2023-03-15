Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников подвели в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дипломантами стали ученики более 530 школ. Об этом в среду, 15 марта, сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Задания олимпиады были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Победителями и призерами стали более 7,5 тысячи школьников.

— Эти результаты стали возможны благодаря доступу учеников к предоставляемым Москвой уникальным возможностям развития таланта. Уверен, что ребята достойно проявят себя на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, — сообщил Ященко.

Школьники, которые набрали необходимое количество баллов, получили приглашения на финальный этап. Он стартует с 16 марта. Победа в финале дает право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Задания Всероссийской олимпиады школьников подготовили по 24 предметам. В этом году также впервые прошли соревнования по профилям «Робототехника» и «Информационная безопасность».

До 28 марта школьники смогут зарегистрироваться на участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику». Принять участие смогут ученики 1–5-х классов вне зависимости от уровня подготовки.