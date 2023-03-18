Московские старшеклассники поучаствуют в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Старшеклассники из Москвы примут участие в начавшемся заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Всероссийская олимпиада школьников — самое главное и массовое интеллектуальное состязание в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы ребят. Сильнейшие доходят до финала. И мы уверены, что столичные участники покажут отличный результат, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, олимпиада продлится до 30 апреля, финальные соревнования пройдут в 14 регионах России.

15 марта в Москве завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дипломантами стали ученики более 530 школ. Задания олимпиады были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Победителями и призерами стали более 7,5 тысячи школьников.

До 28 марта школьники смогут зарегистрироваться на участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику». Принять участие смогут ученики 1–5-х классов вне зависимости от уровня подготовки.