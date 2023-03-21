Верховный суд объяснил, когда сдача в плен считается преступлением

Фото: Вечерняя Москва

Сдача в плен считается преступлением в том случае, если у человека была возможность оказывать решительное сопротивление. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

— Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен, — говорится в сообщении.

При этом человека не будут судить за сдачу в плен, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии». За добровольную сдачу в плен россиянину грозит срок от трех до десяти лет заключения, цитирует сообщение РИА Новости.

11 марта председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не оказал влияния на ситуацию с правосудием в стране. Задача Верховного суда, по словам Лебедева, «сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным».