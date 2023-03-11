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Вячеслав Лебедев: Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на правосудии в стране

Араз Салехов
Политика
Вячеслав Лебедев: Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на правосудии в стране
Фото: Вечерняя Москва

Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не оказал влияния на ситуацию с правосудием в стране. Об этом в субботу, 11 марта, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

— Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались, — сказал он.

Задача Верховного суда, по словам Лебедева, «сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным», сообщает РИА Новости.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений ЕСПЧ. Согласно документам, не будут исполняться решения суда, принятые после 15 марта этого года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков.

В декабре 2022 года генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ. Несмотря на исключение России из организации в марте, Москва была обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия до 16 сентября 2022 года.

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