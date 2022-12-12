Генсек СЕ призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в понедельник 12 декабря, сообщили в пресс-службе СЕ.

— Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения, — говорится в сообщении.

Несмотря на исключение России из ЕСПЧ в марте, Москва все еще обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия до 16 сентября 2022 года, передает сообщение ТАСС.

В июне президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека. Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта этого года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков.

Отмечается, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России сможет осуществлять выплаты компенсаций заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Помимо этого, постановления Европейского суда по правам человека перестают быть основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.