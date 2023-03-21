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Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Никита Худяков
Общество
Госдума приняла закон о реестре пивоваров
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в РФ с 1 сентября 2023 года реестра производителей пива и пивных напитков, пуаре, сидра, медовухи. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Закон будет обязывать всех производителей пива и пивных напитков, медовухи, пуаре и сидра регистрироваться в реестре под учетом Росалкогольрегулирования. Так, предлагается снизить порог максимальной производственной мощности технологического оборудования с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.

Кроме того, закрепляется перечень информации, на основе которой будет осуществляться учет объема производства пивоваренной продукции, подлежащей маркировке. Основные нормы закона вступят в силу 1 сентября 2023 года, передает Интерфакс.

С 1 апреля следующего года в России начнется обязательная маркировка пива, разлив которого осуществлялся в кеги. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, обязательная маркировка будет распространяться как на напитки, содержащие алкоголь, так и на безалкогольные.

Госдума Алкоголь Законы Росалкогольрегулирование
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