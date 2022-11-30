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Обязательная маркировка пива в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года

Александр Афонин
Общество
Обязательная маркировка пива в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года
Фото: Pixabay

С 1 апреля следующего года в России начнется обязательная маркировка пива, разлив которого осуществлялся в кеги. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 ноября.

Согласно документу, обязательная маркировка будет распространяться как на напитки, содержащие алкоголь, так и на безалкогольные. Кроме того, с 1 октября 2023 года будет введена маркировка пива в стеклянной и полимерной упаковках, отмечается в документе.

24 ноября сообщалось, что обязательная маркировка электронных сигарет в России может начаться после 15 декабря после досрочного завершения эксперимента. Она будет распространяться на безникотиновые растворы, жидкости в картриджах, капсулах, а также в составе одноразовых электронных сигарет.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно изменить на законодательном уровне и как регулировать продажу электронных сигарет, чтобы избежать несчастных случаев. По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» и депутата Госдумы Султана Хамзаева, в стране нужно полностью запретить продажу вейпов.

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