Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Мамонтова пояснила, можно ли есть виноград людям с диабетом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Мамонтова пояснила, можно ли есть виноград людям с диабетом
Фото: Unsplash

Можно ли есть виноград людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Виноград не включает в себя большое количество клетчатки. При этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.

И после употребления в пищу этих ягод можно отметить интенсивное повышение уровня глюкозы в крови. По словам врача, людям, у которых диагностирован сахарный диабет и которым назначена специальная терапия, позволяющая снизить уровень сахара, виноград в пищу употреблять нежелательно.

Пациентам, которые находятся на режиме интенсивной инсулинотерапии, использовать в своем питании виноград можно, но в небольших количествах, с расчетом дозы инсулина, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Любовь Андреева рассказала, что ячневая крупа помогает укреплять сосуды, снижает уровень холестерина и выводит токсины. Ее обязательно нужно включить в рацион при сахарном диабете, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Виноградный сок повышает риск развития сахарного диабета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом употребление самого винограда полезно для организма, поделился эксперт.

Здоровье Врачи Диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте