Врач Мамонтова пояснила, можно ли есть виноград людям с диабетом

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Можно ли есть виноград людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Виноград не включает в себя большое количество клетчатки. При этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.

И после употребления в пищу этих ягод можно отметить интенсивное повышение уровня глюкозы в крови. По словам врача, людям, у которых диагностирован сахарный диабет и которым назначена специальная терапия, позволяющая снизить уровень сахара, виноград в пищу употреблять нежелательно.

Пациентам, которые находятся на режиме интенсивной инсулинотерапии, использовать в своем питании виноград можно, но в небольших количествах, с расчетом дозы инсулина, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Любовь Андреева рассказала, что ячневая крупа помогает укреплять сосуды, снижает уровень холестерина и выводит токсины. Ее обязательно нужно включить в рацион при сахарном диабете, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Виноградный сок повышает риск развития сахарного диабета, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом употребление самого винограда полезно для организма, поделился эксперт.