Собянин: Москва — лидер среди европейских городов по количеству электробусов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии электротранспорта в городе.

— Москва — первая в Европе по количеству электробусов. Они ездят по 79 маршрутам и ежедневно перевозят 430 тысяч пассажиров, — сказал глава города.

Собянин также сообщил о развитии других видов транспорта. В настоящее время в Москве появляется все больше новых зарядных станций, а жители столицы стали чаще пользоваться электросамокатами и велосипедами для передвижения по улицам.

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Также городское руководство приняло решение об организации Центра исследования и разработки в области электротранспортных средств, который сфокусируется на создании универсальной платформы электротранспорта с применением отечественных компонентов.

Совместно с НИИ «МосТрансПроект» центр займется развитием и внедрением беспилотного транспорта в городе, добавил мэр. На сегодняшний день в столице уже имеются площадки, где ведутся разработки в данной сфере.

Например, на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» был создан кластер электромобилестроения, в который вошли больше 40 компаний, написал Собянин в Telegram-канале.

Столичные власти заключили крупнейший в Европе контракт на поставку одной тысячи электробусов в 2023–2024 годах. По словам Собянина, на текущий момент в городе функционирует 1055 электробусов.