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Стилист Лисовец назвал главные тренды этой весны

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист Лисовец назвал главные тренды этой весны
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Как подготовить свой гардероб к теплому времени года, а также каких трендов следует придерживаться этой весной, рассказал стилист Влад Лисовец.

Первое правило, которого стоит придерживаться, — использовать в образе больше ярких вещей. Стоит отказаться от темных и серых оттенков и выбрать красный, розовый, желтый цвета.

— Можно сделать полностью джинсовый наряд: куртка, юбка, рубашка. Это сейчас абсолютный тренд, — отметил Лисовец в комментарии «Радио 1».

Трендовый образ можно создать за счет обуви на небольшом каблуке и пиджака. К такому луку, пояснил Лисовец, можно добавить яркую сумку.

В свою очередь стилист Александр Рогов сообщил, что главным хитом сезона весна-лето 2023 года стали тельняшки. По мнению эксперта, их в своем гардеробе должна иметь каждая модница, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» обратилась к сезонным трендам вместе со стилистом и модельером Назом Маером. Как считает специалист, главный антитренд весны — это цвет фуксия (очень яркий розовый), который в прошлом году был суперпопулярным.

Стиль Одежда Владислав Лисовец весна
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