Эрдоган официально стал кандидатом на пост президента Турции

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут в качестве кандидата на выборы главы государства, которые пройдут 14 мая. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Действующий глава государства станет единым кандидатом от «Республиканского альянса». Отмечается, что соответствующее заявление уже подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK), передает РИА Новости.

О том, что выборы пройдут в мае, Эрдоган сообщил еще в январе этого года. Ранее их планировали организовать 18 июня.

Главным конкурентом действующего главы государства станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Он будет единым кандидатом на пост президента от оппозиции.

Перед тем как имя кандидата обнародовали, в альянсе возник конфликт. Партия «Хорошая партия» не была согласна с выдвижением. Они настаивали на кандидатурах мэра Анкары или мэра Стамбула.