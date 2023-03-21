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Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Военно-политическое руководство Великобритании передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила замглавы британского Минобороны Аннабель Голди.

— Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, — сказала Голди.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни он входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ.

Он уточнил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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