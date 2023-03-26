Мишень злоумышленников: как распознать фейковое объявление о продаже импортной машины

Фото: Pexels

Эксперты крупного интернет-провайдера сообщили о новом способе мошенничества. Аферисты размещают в интернете фейковые объявления о продаже импортных машин.

Мишенью злоумышленников становятся потенциальные покупатели машин по параллельному импорту. Фейковые объявления мошенники размещают в телеграм-каналах, текст зачастую копируют у популярных блогеров. Цены на машины из Казахстана, Узбекистана, ОАЭ указывают самые привлекательные.

Когда доходит до телефонного разговора с клиентом, жертву просят прислать для заключения сделки данные паспорта, а еще внести предоплату, чтобы забронировать авто. Получив деньги, «продавец» перестает отвечать на звонки и сообщения, удаляет аккаунт.

— В поисковых системах есть сервисы, где можно проверить фотографии на предмет их распространения в свободном доступе, — говорит «ВМ» специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. — Нужно скачать фото автомобиля, который якобы продается, и при помощи сервисов найти это изображение в интернете.

Как правило, злоумышленники не заморачиваются и фото не редактируют. Система выведет результат — подборку всех сайтов, где используется изображение. Если их много, это повод насторожиться.

Эксперт рекомендует: не вносите никакой предоплаты ни под каким предлогом. По его словам, мошенники часто используют простой трюк. Говорят: «Сейчас человек смотрит автомобиль, но вы можете внести предоплату, и я оставлю эту машину для вас». Но это кот в мешке.

— Отключите доверие к незнакомому продавцу, как бы он вас ни завлекал, — советует Сергей Вакулин. — Иной раз голова отключается, когда звучит фраза: «Только сейчас, только вы можете купить этот автомобиль за 1 миллион рублей, потому что завтра он будет стоит 2 миллиона». Не покупаться на такие лозунги поможет критическое мышление.