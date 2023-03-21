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Суд в Белгородской области признал геноцидом массовые убийства во времена ВОВ

Евгений Силаев
Происшествия
Суд в Белгородской области признал геноцидом массовые убийства во времена ВОВ
Фото: shutterstock

Белгородский областной суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершенные в период с 1941 по 1943 год немецко-фашистскими захватчиками на территории региона. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Генпрокуратуре России.

Соответствующий иск в суд был подан по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Судом установлено, что в период с 1941 по 1943 год на территории области нацистами были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания, говорится на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что всего за время оккупации Белгородской области было убито более 71,7 тысячи человек.

В январе 2023 года аналогичное решение принял Ставропольский краевой суд. Сотрудники Следственного комитета изучили архивные материалы, а также провели поисковые мероприятия и опрос местных жителей. Собранные данные легли в основу возбужденного по факту преступления уголовного дела по статье «Геноцид».

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