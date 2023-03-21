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«ОК» и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз и аудиокниги ко Всемирному дню поэзии

Евгений Жуков
Общество
«ОК» и «Культура.РФ» запустили интерактивный квиз и аудиокниги ко Всемирному дню поэзии
Фото: Pexels

«ОК» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии.

В аудиокнигах пользователи услышат произведения знаменитых поэтов в исполнении разных артистов. Интерактивный квиз будет посвящен стихотворениям российских классиков из школьной программы.

Так, во вторник, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии — в честь этой даты портал «Культура.РФ» подготовил в своей официальной группе в «ОК» викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?».

Людям необходимо будет правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева и многих других.

Кроме того, пользователи соцсети смогут послушать аудиоверсии стихотворений отечественных поэтов: произведения Николая Гумилева и Александра Блока в исполнении Евгения Евтушенко, а также сочинения Осипа Мандельштама, которые читает актер Сергей Юрский.

Социальная сеть на регулярной основе поддерживают культурные институции. Так, в январе «ОК» и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов, благодаря чему пользователи смогли услышать популярные произведения в озвучке звезд.

«ОК» также запустила флагманское шоу о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого станет Сергей Бурунов. Участниками проекта стали пользователи «Одноклассников», которых отобрали с помощью кастинга. Они смогут показать свои таланты и побороться за денежный приз.

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