Полковник Литовкин заявил об опасности от использования боеприпасов с обедненным ураном

Фото: shutterstock

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном приведет к поражениям людей и территорий, заражению почвы, а также резкому росту онкологических заболеваний среди населения. Об этом во вторник, 21 марта, заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

— Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека, — сказал эксперт.

Он также напомнил, что подобное вооружение использовали американские войска, «когда бомбили Югославию». На подверженных бомбардировкам такими снарядами территориях до сих пор многие «страдают белокровием, болеют онкологией», продолжил Литовкин.

При этом аналитик счел маловероятным нанесение ударов такими боеприпасами по территории Центральной России: прежде всего, вероятно, они будут использоваться на территории новых регионов страны. При этом российская армия такого оружия не применяет, цитирует Литовкина «Лента.ру».

Замглавы британского Минобороны Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании намерены передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Это вещество применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони.