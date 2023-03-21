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Рябков заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС

Евгений Силаев
В мире
Рябков заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
Фото: МИД РФ

К содружеству Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) хотят присоединиться еще 16 стран. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

— Количество увеличивается, я 16 предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры, — сказал он.

Он отметил, что число желающих присоединиться к объединению растет с каждым месяцем. Кроме того, дипломат добавил, что Россия исчерпывающе изложила США причины выхода из ДСНВ-3. Обратные заявления со стороны Вашингтона являются попыткой игнорирования этого факта, сказал Рябков в эфире Первого канала.

Вступление в БРИКС Турции, Египта и Саудовской Аравии станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с Соединенными Штатами, считают опрошенные ливанским изданием An Nahar аналитики.

Так, Запад продолжает рассматривать Ближний Восток «как свой задний двор», несмотря на то что и без этого еле управляется «с растущим влиянием КНР», да еще и на фоне напряженных отношений с Россией.

В западных странах недовольны планами Саудовской Аравии вступить в альянс, потому что это приведет к «составлению новой карты балансов крупнейших экономик, а следовательно, и баланса власти во всем мире», считают специалисты.

БРИКС Сергей Рябков МИД РФ
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