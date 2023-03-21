Как развод родителей влияет на психологическое состояние ребенка

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Наименее травматично расставание родителей проходит для детей младше пяти лет, а вот подростки, напротив, тяжелее переживают подобные события. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась адвокат Екатерина Лазаревич.

Основная проблема связана с тем, что один родитель, манипулируя ребенком и его интересами, хочет таким образом повлиять на другого родителя. Цели могут быть разные. Кто-то хочет наказать за личные обиды супругу или супруга, кто-то заинтересован материально и хочет заставить второго родителя отказаться от доли в имуществе или, например, увеличить размер выплат на содержание ребенка.

Управляющий партнер Коллегии адвокатов г. Москвы «Столичный Дом Права», адвокат Екатерина Лазаревич / Фото из лично архива Екатерины Лазаревич

Самые распространенные ошибки родителей при разводе

Если в моменте кажется, что ребенок не страдает, — это не так. Последствия могут проявиться позже — в подростковом периоде или в зрелом возрасте, в том числе при создании своей собственной семьи и воспитании своих детей.

Популярная ошибка — вовлечение детей в конфликт, «перетягивание» ребенка на свою сторону, лишение малыша возможности общения со вторым родителем, то есть, по сути, сепарация от одного из двух самых близких ему людей, с которым имеется стойкая эмоциональная привязанность. Это не касается тех ситуаций, когда это общение действительно представляет угрозу жизни и здоровью. Если связь рвется, то отношения с родителем, проживающим отдельно, могут обесцениваться, поэтому может появиться ненависть по отношению к нему или даже чувство вины за развод родителей.

Часто возникают такие психологические проблемы, как замкнутость, эффект «хамелеона», когда с каждым из родителей малыш даже дошкольного возраста ведет себя совершенно по-разному, при этом скрывая свои настоящие эмоции, избегая таким образом развития конфликта между родителями.

У детей младшего возраста могут появиться тики, заикание, энурез, нарушения сна, повышенная возбудимость или, наоборот, замкнутость. У подростков развивается девиантное поведение, появляется желание помирить родителей любой ценой, в том числе с привлечением негативного внимания (уходы из дома, употребление алкоголя и наркотиков, попытки суицида).

Как вести себя родителям при расставании