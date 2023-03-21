ЦБ установил дифференцированные нормативы резервов по видам иностранных валют

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С 1 апреля для всех кредитных организаций будут установлены дифференцированные нормативы обязательных резервов в валютах недружественных стран и иных иностранных средств. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Резервы составят 7,5 процента по всем категориям резервируемых обстоятельств в валютах недружественных стран. Норматив для всех категорий резервов в остальной иностранной валюте составит 5,5 процента.

Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю. Иные нормативы остаются без изменений, говорится на сайте Банка России.

Также ЦБ устанавливает с 1 апреля 2023 года коэффициенты по операциям с участием кредитных организаций и центрального контрагента: 0,05 по обязательствам в валютах недружественных стран и 0,2 — в иных средствах.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.