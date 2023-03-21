Советник президента России Толстой заявил, что кинотеатры преодолели кризис

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Российские кинотеатры преодолели кризис, рисков их закрытия нет. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

— В целом за первый квартал мы уже достигли результатов выше допандемийных по зрительскому посещению. Была опасность, что будут закрываться кинотеатры, что нет контента, но это удалось преодолеть, — сказал чиновник.

Он добавил, что кинотеатры смогли преодолеть трудности благодаря отечественным картинам. Советник уверен, что необходимо и дальше снимать фильмы в разных жанрах.

Толстой отметил особый успех фильма «Чебурашка», который обеспечил кинотеатрам крупные кассовые сборы, передает ТАСС.

Министерство культуры РФ заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.

В Минкультуры отметили, что данный подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным.