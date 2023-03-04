Минкульт не поддержал прокат ввезенного из Белоруссии иностранного кино

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Министерство культуры РФ заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

— Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права, — говорится в сообщении министерства.

В Минкультуры отметили, что данный подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным, передает ТАСС.

Минкультуры РФ перечислило 17 приоритетных тем для кинопроизводства в 2023 году. В их число вошли «Культура России», «Десятилетие детства», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Неоколониальная политика стран англосаксонского мира» и другие.

В марте в России пропадут фильмы американской киностудии The Walt Disney из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Исчезнут картины «Один дома», «Железный человек», «Мстители», «Люди Икс», «Титаник», «Дедпул», «Тор», «Капитан Марвел». Кроме того, станут недоступны «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», мультфильмы «Ледниковый период», «Душа», «Моана», «Король Лев», «Холодное сердце», «Тайна Коко», «История игрушек» и другие ленты.