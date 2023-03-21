НПО Transparency International включили в перечень нежелательных в России

Фото: minjust.gov.ru

Немецкую неправительственную организацию Transparency International* внесли в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Министерстве юстиции РФ.

По сведениям Минюста, деятельность компании выходит за рамки обозначенных целей и задач. Под видом борьбы с коррупцией организация пытается вмешаться во внутренние дела Российской Федерации, а значит, представляет опасность для конституционного строя и безопасности страны.

— Компания включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — уточняется на сайте Минюста РФ.

Проверку деятельности организации провела Генпрокуратура РФ, которая в дальнейшем приняла решение о признании деятельности Transparency International нежелательной на территории страны.

* Transparency International — деятельность компании признана нежелательной на территории РФ.