Избивший пенсионерку в центре Москвы мужчина задержан

Фото: shutterstock

Москва, улица Макаренко Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который избил 84-летнюю пенсионерку в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 марта.

Подозреваемым оказался 24-летний житель столицы. По решению Басманной межрайонной прокуратуры материалы уголовного дела по данному факту с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности переданы в СК для квалификации действий злоумышленника по статье УК «Покушение на убийство».

В настоящее время пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, уточнила Нефедова. Басманная межрайонная прокуратура контролирует расследование по данному делу.

Инцидент произошел на улице Макаренко. Мужчина напал на пожилую женщину и жестоко ее избил, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленник вскоре скрылся с места преступления, его разыскивали сотрудники полиции. Столичная прокуратура координирует действия правоохранительных органов.