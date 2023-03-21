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Мужчина избил 80-летнюю пенсионерку в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил 80-летнюю пенсионерку в центре Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица Макаренко Карта всех событий

Неизвестный мужчина избил 80-летнюю пенсионерку в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 марта.

По ее словам, преступление произошло днем на улице Макаренко. Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, напал на пожилую женщину и жестоко ее избил. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Злоумышленник скрылся, его разыскивают сотрудники полиции. Столичная прокуратура координирует действия правоохранительных органов, а также следит за процессом поимки преступника и привлечению его к уголовной ответственности.

Другое нападение произошло на востоке столицы. Мужчина напал на пенсионерку с ребенком и ограбил их.

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