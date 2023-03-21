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«Не поздоровится»: американист Рогулев рассказал, чем для США обернется давление на Россию и Китай

Илья Ашуров
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Не поздоровится»: американист Рогулев рассказал, чем для США обернется давление на Россию и Китай
Фото: shutterstock

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Вашингтон готов достаточно жестко отреагировать на неприемлемые для него решения, о которых могут договориться президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.

По словам эксперта, прежде всего речь идет об усилении санкций в отношении Китая, поскольку против РФ американская сторона применила почти весь свой санкционный арсенал.

— Конечно, возможности давления на Китай есть, и Штаты время от времени к этому давлению прибегают. Например, компанию Huawei просто выкинули с американского рынка, — отметил Рогулев.

Он также предположил, что в дальнейшем Вашингтон может ввести пошлины на китайские товары и иные санкции. При этом введение ограничений может существенно ударить по самим США.

Рогулев подчеркнул, что так уже произошло в случае с Россией, чью роль в мировой экономике в Белом доме недооценил, в связи с чем произошел скачок цен на глобальных рынках.

— А уж Китай — это мастерская мира, там почти все производится. Поэтому любые санкции в отношении этой страны могут к таким последствия привести, что самой Америке не поздоровится, — заключил Рогулев.

Собеседник «ВМ» также рассказал, как на встречу глав государств реагировали представители политических элит США.

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