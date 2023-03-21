«Объятия Москвы и Пекина»: как США отреагируют на встречу Путина и Си Цзиньпина

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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подчеркнула курс на взаимное сближение двух стран. США многие годы пытались избежать этого, но их политика санкционного давления лишь укрепила сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, еще до визита Си Цзиньпина в Москву американские политики негативно высказывались о предстоящих российско-китайских переговорах. Так, в Белом доме назвали «неприемлемым» какой-либо призыв к перемирию на Украине по итогам встречи лидеров России и Китая.

— В высказываниях руководства США были предупреждения в адрес Китая, чтобы он не оказывал никакой помощи России, не поставлял вооружения и так далее, — говорит собеседник «ВМ».

Американская пресса также освещала московские переговоры в «минорном тоне». В ней преобладает точка зрения, фиксирующая провал политики США: из-за внешнего давления Китай и Россия только сблизились, в то время как Вашингтон исторически стремился этого избежать.

— То есть фактически США своей политикой санкционного давления только укрепили объятия Москвы и Пекина, — подчеркивает американист.

При этом Штаты готовы жестко отреагировать на неприемлемые для них решения, о которых могут договориться Путин и Си Цзиньпин. Прежде всего, речь идет об усилении санкций в отношении Китая, поскольку против России Америка использовала почти весь свой санкционный арсенал.

— Конечно, возможности давления на Китай есть, и Штаты время от времени к этому давлению прибегают. Например, компанию Huawei просто выкинули с американского рынка (США запретили ввозить оборудование Huawei в ноябре 2022 года — прим. «ВМ»). В перспективе США могут вводить пошлины на китайские товары и иные санкции, — полагает Рогулев.

Однако санкции против Китая могу сильно ударить по самим Штатам. По словам эксперта, так уже произошло в случае с Россией, чью роль в мировой экономике в Белом доме недооценили. Из-за этого после введения антироссийских санкций произошел скачок цен на глобальных рынках.

— А уж Китай — это мастерская мира, там почти все производится. Поэтому любые санкции в отношении этой страны могут к таким последствия привести, что самой Америке не поздоровится, — заключил Рогулев.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин находится с трехдневным государственным визитом в Москве. 21 марта между ним и Владимиром Путиным состоялись многочасовые переговоры. Подробнее об итогах переговоров лидеров России и Китая — в материале «ВМ».