Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные итоги переговоров в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

По словам Путина, в ходе переговоров между российской и китайской делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами.

Также президент РФ сообщил о готовности Москвы выступить за использование китайской национальной валюты в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Позже, в рамках переговоров в расширенном составе, Путин сообщил, что им с Си Цзиньпином предстоит обсудить с участием делегаций практические аспекты взаимодействия государств в различных областях.

Кроме того, глава российского государства отметил, что отечественный бизнес сегодня в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях — как по уже заключенным контрактам, так и сверх них. По словам Путина, энергетическое взаимодействие между Россией и Китаем продолжает расширяться.

Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок. Путин отметил, что ряд российских ведомств ведут работу по обеспечению взаимного доступа продуктов питания.

Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту «Северный морской путь», у государств имеется потенциал для сотрудничества в этом плане, отметил Путин.

Также российский лидер заявил о готовности Москвы наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, несмотря на то что сегодня КНР является лидером по импорту российского сырья.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что охват сфер сотрудничества между Китаем и Россией постоянно расширяется, странам удается достичь важных результатов.

Президент РФ также подчеркнул, что предложенный Китаем мирный план дипломатического урегулирования конфликта на Украине может быть взят за основу мирного разрешения, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.