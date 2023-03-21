Путин заявил о готовности России переходить на юани в торговле с другими странами

Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва выступает за использование китайской национальной валюты в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с китайским руководством в расширенном составе.

— Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и коллегами из третьих стран в юанях, — цитирует Путина сайт Кремля.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. После этого в тот же день состоялись неформальные переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа.

Утром 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры в Доме правительства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.