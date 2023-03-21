Си Цзиньпин приехал на переговоры с Мишустиным в Дом правительства

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает РИА Новости.

— Глава КНР и председатель правительства РФ поприветствовали друг друга рукопожатием, — говорится в сообщении.

Напомним, что официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах будет присутствовать большое представительство. Так, пригласят зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и многих других.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.