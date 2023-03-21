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Путин сообщил об откровенном обмене мнениями с Си Цзиньпином

Евгений Силаев
Политика
Путин сообщил об откровенном обмене мнениями с Си Цзиньпином
Фото: Администрация президента РФ

В ходе переговоров между российской и китайской делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями. Об этом во вторник, 21 марта, заявил президент России Владимир Путин.

— На только что завершившихся переговорах в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене, — сказал глава государства.

Он добавил, что по итогам переговоров также планируется подписание ряда документов. Речь идет о совместных заявлениях об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также о совместных заявлениях о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, говорится на сайте Кремля.

Глава Китая Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

Утром 21 марта Си Цзиньпинь провел переговоры в Доме правительства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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