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Кирби: США считают неприемлемым перемирие на Украине по итогам визита Си Цзиньпина в Россию

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кирби: США считают неприемлемым перемирие на Украине по итогам визита Си Цзиньпина в Россию
Фото: Unsplash

США считают неприемлемыми возможные призывы к перемирию на Украине по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Если эта встреча приведет к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Китай предпринял шаги для повышения сотрудничества с Россией. В частности, Пекин покупает у Москвы нефть и энергоресурсы. Кроме того, Пекин не осудил действия Москвы, передает слова Кирби ТАСС.

Помимо этого, представитель Белого дома заявил, что США обеспокоены предложенным Китаем планом урегулирования конфликта. В Белом доме уверены, что инициатива удовлетворяет интересы России.

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

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