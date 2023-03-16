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Кирби: США выступают против прекращения огня на Украине

Евгений Силаев

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кирби: США выступают против прекращения огня на Украине
Фото: Минобороны РФ

США отвергают предложенный Китаем мирный план и выступают против прекращения огня на Украине. Об этом в четверг, 16 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США обеспокоены предложенным Китаем планом урегулирования конфликта. В Белом доме уверены, что инициатива удовлетворяет интересы России.

— Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН. Россия, по сути, могла бы воспользоваться этим прекращением огня для дальнейшего укрепления своих позиций на Украине, восстановления своих сил их переподготовки, чтобы затем возобновить атаки, — заявил Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, прекращение огня также стало бы признанием территориальных приобретений России. Кирби подчеркнул, что эти шаги не способствуют укреплению мира.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

В свою очередь политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменение в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.

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