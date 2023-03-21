Избившего пенсионерку в центре Москвы мужчину доставили в СК

Фото: СК РФ

Москва, улица Макаренко Карта всех событий

Следователи приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту причинения тяжкого вреда здоровью 84-летней пенсионерке в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 21 марта.

Басманным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Покушение на убийство».

Фото: Telegram / Столичный СК

В настоящее время 24-летний злоумышленник был доставлен в столичный СК для проведения оперативных действий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Макаренко. Мужчина напал на пожилую женщину и жестоко ее избил, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленник вскоре скрылся с места преступления, его разыскивали сотрудники полиции. Столичная прокуратура координирует действия правоохранительных органов.