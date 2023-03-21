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Приметы и советы

В Узбекистане и Афганистане произошло сильное землетрясение

Евгений Жуков
В мире
В Узбекистане и Афганистане произошло сильное землетрясение
Фото: Unsplash

В Ташкенте произошло сильное землетрясение, местные жители выбегают на улицы из зданий и торговых центров. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила «Газета.уз».

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане, в 561 километре от Ташкента.

Магнитуда землетрясения составила 6,6. В свою очередь эксперты из Европейско-средиземноморского сейсмологического центра оценили магнитуду толчков в 6,8.

Собеседница РБК рассказала, что в Ташкенте землетрясение ощущалось, но несильно — «будто поезд в метро проехал», а в домах раскачивались люстры.

Подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Афганистане, помимо Ташкента ощущались в Самарканде, Бухаре, а также в городах соседних Таджикистана и Казахстана.

Более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в Турции, еще 115 тысяч пострадали, сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в первые часы после землетрясения власти мобилизовали все силы на разбор завалов и ликвидацию последствий.

Землетрясения Афганистан Узбекистан
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