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Раритеты о Ржевской битве представили в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Раритеты о Ржевской битве представили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы во вторник, 21 марта, открылась выставка «Багровый рубеж», которая создана самим музеем при участии поискового объединения «Тризна». Новый проект приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам председателя Общественного совета Музея Победы, генерала-лейтенанта Григория Рапоты, данная выставка будет интересна для понимания указанного периода Великой Отечественной войны.

— Битва длилась полтора года. И это действительно драматическое, если не сказать трагическое событие Великой Отечественной войны. Я и мои коллеги занимались тем, чтобы организовать под Ржевом строительство мемориала в память о павших, — заявил Рапота.

На выставке будет представлено более полусотни различных экспонатов. Это раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковиками на местах боев. Выставка будет работать до конца 2023 года.

В марте текущего года около 400 школьников посетили уроки мужества в ржевском филиале Музея Победы. Всего с начала месяца в музее прошло более 30 уроков мужества. Во время одного из уроков школьники встретились со столетней жительницей города, труженицей тыла Анной Смирновой.

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