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Приметы и советы

Уничтоженный в Гродно террорист собирался сбежать на Украину

Ирэна Колесова
В мире
Уничтоженный в Гродно террорист собирался сбежать на Украину
Фото: shutterstock

В белорусском городе Гродно правоохранители ликвидировали террориста, который планировал покинуть страну и проникнуть на территорию Украины. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил телеканал республики «Беларусь 1».

— После совершения терактов Ломакин намеревался бежать через белорусско-украинскую границу. Он заранее забронировал на 21-23 марта аренду однокомнатной квартиры в Гомеле, — заявили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как уточнил телеканал, Ломакин — не настоящая фамилия преступника, она была указана в его поддельном российском паспорте. В КГБ Белоруссии добавили, что мужчина оказывал вооруженное сопротивление силовикам, пытался применить автоматическое оружие и подорвать боевые гранаты. Ответным огнем преступник был уничтожен.

По предварительным данным, террорист мог прибыть в Белоруссию с территории Польши, для перемещений он пользовался поддельным российским паспортом. Сейчас белорусские правоохранители устанавливают настоящую личность преступника и его гражданство. Возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта.

Предполагаемого организатора атаки диверсантов в Брянской области и покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева Дениса Капустина внесли в перечень террористов и экстремистов. Диверсия в Брянской области произошла утром 2 марта, жертвой обстрелов стал один мирный житель российского региона.

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