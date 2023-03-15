Предполагаемый организатор брянского терракта внесен в перечень террористов

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Предполагаемого организатора атаки диверсантов в Брянской области и покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева Дениса Капустина внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

— Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 года рождения, город Москва, — говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.

Также сотрудники ФСБ 6 марта предотвратили покушение на Малофеева. Организатором убийства, предположительно, выступал один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин. Малофееву собирались взорвать автомобиль, как при убийстве Дарьи Дугиной.