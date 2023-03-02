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ФСБ: Ситуация в Брянской области находится под контролем

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ФСБ: Ситуация в Брянской области находится под контролем
Фото: teplystan.mos.ru

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака украинских диверсантов, находится под контролем правоохранительных органов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

— Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование, — передает сообщение РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские войска предпринимают попытки по ликвидации террористов в Брянской области. Он также добавил, что руководство РФ продолжит привлекать внимание мировой общественности к подобным терактам.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Глава государства добавил, что Россия все равно «дожмет» украинских неонацистов.

Украина ФСБ Брянск Россия
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