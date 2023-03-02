Песков заявил, что в Брянской области делают все для уничтожения террористов

Фото: Администрация президента РФ

Российские войска предпринимают попытки по ликвидации террористов в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов, — отметил он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Россия продолжит привлекать внимание мировой общественности к осуществляемым терактам, сообщает РИА Новости.

Песков не смог ответить на вопрос об изменении статуса СВО из-за ситуации в Брянской области. По его словам, пока неизвестно, повлияют ли вышеназванные события на изменение статуса спецоперации.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что российский лидер получает постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, президенту докладывают руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

В результате обстрела украинских диверсантов в Брянской области погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».