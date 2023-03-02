Песков заявил, что Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению.

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