Песков не смог ответить на вопрос об изменении статуса СВО из-за ситуации в Брянской области

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Пока неизвестно, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации. Об этом в четверг, 2 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Не знаю, пока не могу сказать, — цитирует его РИА Новости.

В пятницу, 3 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что российский лидер получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области. В частности, президенту докладывают руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. По словам Пескова, речь идет об атаке террористов, сейчас армией принимаются меры по их уничтожению.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».