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Путин: Россия обязательно «дожмет» украинских неонацистов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: Россия обязательно «дожмет» украинских неонацистов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсионные атаки на территории страны совершают украинские неонацисты.

— Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем, — сказал глава государства.

Путин добавил, что подобные диверсии — настоящее насилие и преступление, за которым стоят неонацисты и их руководители, передает РИА Новости.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские войска предпринимают попытки по ликвидации террористов в Брянской области. Он также добавил, что руководство РФ продолжит привлекать внимание мировой общественности к подобным терактам.

Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

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