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«Открыли огонь по гражданским»: Путин назвал случившееся в Брянской области терактом

Евгений Жуков
Общество
«Открыли огонь по гражданским»: Путин назвал случившееся в Брянской области терактом
Фото: Администрация президента РФ

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом. Об этом в четверг, 2 марта, заявил президент России Владимир Путин в рамках беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».

— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним, — цитирует слова российского лидера ТАСС.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию упомянутого региона. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские войска предпринимают попытки по ликвидации террористов в Брянской области. Он также добавил, что руководство нашей страны продолжит привлекать внимание мировой общественности к подобным терактам.

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