Четыре человека стали жертвами ночного пожара в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве. Как рассказали представители экстренных служб, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.23 во вторник, 21 марта.

— Загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново, дом 94, в Москве. Площадь пожара 80 квадратных метров. В горящей квартире в ходе тушения пожара были найдены четверо погибших, двое из них дети, — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По сообщениям московского Следственного комитета, по факту пожара в российской столице проводится проверка. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, они выясняют все обстоятельства возгорания и опрашивают очевидцев.

Один человек пострадал в результате пожара, который 20 марта произошел в квартире жилого дома на Большой Внуковской улице в Москве. Известно, что сначала загорелись личные вещи и мебель. Огонь охватил площадь порядка 13 квадратных метров.